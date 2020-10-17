Проектирование внешних инженерных сетей (водопровод, канализация, газопровод, водосток, кабели)

Более 12 лет опыт в проектировании наружных сетей:

- газопровод

- водопровод

- канализация

- водосток

- теплосеть

- кабели

- электрохимзащита.

Выполнение проектов под ключ (для начала строительства), со всеми смежными томами и дополнительными изысканиями.

Согласование проектов в полном объёме в соответствии с нормативной документацией.

Получение положительного заключения по проекту в государственной экспертизе.