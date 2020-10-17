Проектирование внешних инженерных сетей (водопровод, канализация, газопровод, водосток, кабели)
Более 12 лет опыт в проектировании наружных сетей:
- газопровод
- водопровод
- канализация
- водосток
- теплосеть
- кабели
- электрохимзащита.
Выполнение проектов под ключ (для начала строительства), со всеми смежными томами и дополнительными изысканиями.
Согласование проектов в полном объёме в соответствии с нормативной документацией.
Получение положительного заключения по проекту в государственной экспертизе.
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