Здравствуйте. Меня зовут Максим, мне 18 лет. Я начинающий сэилз команды develop sites https://hyip.phenixsignal.ru/ и его передовое лицо.Моей целью является качественное посредничество между нашей командой веб-разработчиков и вами. В нашей команде собраны молодые специалисты в таких областях как программирование, графика, web-дизайн и т.д.Вместе мы занимаемся разработкой и продвижением различных типов сайтов (лендинги, корпоративные бизнес сайты, Интернет магазины и др.), созданием качественного дизайна (сайтов, банеров, любых графических изображений), работой с базами данными, написанием скриптов для ботов и многое другое.Наши расценки не велики

Персональный сайт: 1 990 рублей

Лендинг: 11 900 рублей

Малый бизнес: 11 990 рублей

Корпоративный сайт: 22 990 рублей

Сайт-визитка: 4 990 рублей

Интернет-магазин: 15 990 рублей

Промо-сайт: 21 990 рублейДелаем качественно и быстро. В данной сфере мы уже более двух лет, и нами создано более 20 оригинальных дизайн решений, сделано порядка 5-10 ботов для социальных сетей, и разработано свыше 100 сайтов. Нам важен каждый клиент.