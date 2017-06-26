MaximC1980

Составление семантического ядра, аудит сайтов, поисковое продвижение

Профессионально оказываю следующие услуги:

- составление списка запросов для продвижения сайтов (сбор запросов, чистка от "мусорных", разбиение запросов по тематическим группам (кластеризация), по результатам составления списка - создание плана-схемы разделов и страниц создаваемого сайта)

- аудит сайта (технический аудит, аудит текстов, проверка сайта на "коммерческие" факторы Яндекса - анализ сайта по более чем 200 параметров)

- поисковое продвижение сайтов в поисковых системах Яндекс и Google

Опыт работы - 17 лет, реализовано более 300 проектов.