MaximCherkasov

Максим Черкасов MaximCherkasov

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Команда разработчиков // Профессиональная разработка сайтов и Web-сервисов

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Инструменты и библиотеки для отрисовки графики в браузере - canvas, Fabric.js
  • Кроссбраузерность
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3.
  • Webpack
  • Системы контроля версий - Git (Github, Gitlab), SVN
  • Серверные технологии - ASP.NET (MVC, Core), Web API, Node.js
  • Клиентские технологии - Angular 2-5, React.js
  • Базы данных - MS SQL, MongoDB, MySQL
  • ORM - Mongoose, Entity Framework
  • Опыт работы с API других систем, в частности - систем доставки СДЭК, Главпункт, IML
Предоставляемые услуги:

  • Создание Web-сайтов и Web-сервисов любой сложности в соответствии с пожеланиями заказчика
  • Создание лендингов
  • Предоставление полного исходного кода
  • Помощь в размещении или размещение сайтов на хостинге/VPS
Время работы:

6 дней в неделю (Пн-Сб)

Онлайн с 9:00 МСК

Вся верстка - только по предварительно отрисованным дизайнером макетам страниц

Уважаемая просьба! Сразу же высылать примерное ТЗ на заказ. Хотя бы в кратких слова то, что хотите видеть в конечном итоге. Цените время, в первую очередь - свое

MySQLMongoDBHTMLBootstrapjQueryAngularNode.jsReact.jsGitASP.NETSQL