Максим Черкасов MaximCherkasovMaximCherkasov
30 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Команда разработчиков // Профессиональная разработка сайтов и Web-сервисов
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Инструменты и библиотеки для отрисовки графики в браузере - canvas, Fabric.js
- Кроссбраузерность
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3.
- Webpack
- Системы контроля версий - Git (Github, Gitlab), SVN
- Серверные технологии - ASP.NET (MVC, Core), Web API, Node.js
- Клиентские технологии - Angular 2-5, React.js
- Базы данных - MS SQL, MongoDB, MySQL
- ORM - Mongoose, Entity Framework
- Опыт работы с API других систем, в частности - систем доставки СДЭК, Главпункт, IML
- Создание Web-сайтов и Web-сервисов любой сложности в соответствии с пожеланиями заказчика
- Создание лендингов
- Предоставление полного исходного кода
- Помощь в размещении или размещение сайтов на хостинге/VPS
6 дней в неделю (Пн-Сб)
Онлайн с 9:00 МСК
Вся верстка - только по предварительно отрисованным дизайнером макетам страниц
Уважаемая просьба! Сразу же высылать примерное ТЗ на заказ. Хотя бы в кратких слова то, что хотите видеть в конечном итоге. Цените время, в первую очередь - свое
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт партнерской программы37 просмотров
- Сайт для продажи экскурсий82 просмотра
- Web-сервис для службы регистрации водителей51 просмотр
- Создание инструмента для работы с графикой46 просмотров
- CMS система для Интернет-магазина64 просмотра