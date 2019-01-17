Команда разработчиков // Профессиональная разработка сайтов и Web-сервисов

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Инструменты и библиотеки для отрисовки графики в браузере - canvas, Fabric.js

Кроссбраузерность

Адаптивная верстка.

Bootstrap 3.

Webpack

Системы контроля версий - Git (Github, Gitlab), SVN

Серверные технологии - ASP.NET (MVC, Core), Web API, Node.js

Клиентские технологии - Angular 2-5, React.js

Базы данных - MS SQL, MongoDB, MySQL

ORM - Mongoose, Entity Framework

Опыт работы с API других систем, в частности - систем доставки СДЭК, Главпункт, IML

Предоставляемые услуги:

Создание Web-сайтов и Web-сервисов любой сложности в соответствии с пожеланиями заказчика

Создание лендингов

Предоставление полного исходного кода

Помощь в размещении или размещение сайтов на хостинге/VPS

Время работы:

6 дней в неделю (Пн-Сб)

Онлайн с 9:00 МСК

Вся верстка - только по предварительно отрисованным дизайнером макетам страниц

Уважаемая просьба! Сразу же высылать примерное ТЗ на заказ. Хотя бы в кратких слова то, что хотите видеть в конечном итоге. Цените время, в первую очередь - свое