Веб и графический дизайн. Работаю быстро и качественно. Проекты не затягиваю. Не пропадаю. Всегда доступен и на связи!
Уважаемый заказчик!
Предоставляю услуги по разработке веб-дизайна и графического дизайна профессионально c 2009 года. За плечами два образования по специализации - дизайн.
Сотрудничаю с грамотными верстальщиками и профессиональными программистами, что позволяет подготовить Ваш проект, любой сложности, под ключ.
Услуги web-дизайна:
- Эксклюзивный веб-дизайн от небольших до крупных проектов (сайты визитки, интернет-магазины, корпоративные сайты, лендинги);
- Адаптированная верстка под планшеты и телефоны;
- Дизайн мобильных приложений;
- Разработка UI (интерфейс пользователя) для приложений, игр и т.д.
- Разработка логотипа;
- Фирменный стиль;
- Создание бренд-бука и гайд-бука;
- Полиграфические материалы.
Работаю быстро! Проекты не затягиваю! Никуда не пропадаю!
Готов стать Вашим постоянным удалённым специалистом, в должности дизайнера-фрилансера.
Детали:
- В сети ПН-СБ с 6:00 до 21:00 по МСК
- Стоимость услуг начинается от 500р./1ч. *
- Предоплата от 50% за этап *
Контакты и ссылки:
- Мой сайт-портфолио: maxdi.ru
- Я на FL: fl.ru/users/MaximDinov
- Я на Freelance: freelance.ru/MaximDinov
- Я на Weblancer: weblancer.net/users/MaximDinov
- Email: [email protected]
- Skype: maxim.dinov01
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