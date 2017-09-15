MaximDinov

Максим Динов MaximDinov

 
35 летРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Веб и графический дизайн. Работаю быстро и качественно. Проекты не затягиваю. Не пропадаю. Всегда доступен и на связи!

Уважаемый заказчик!

Предоставляю услуги по разработке веб-дизайна и графического дизайна профессионально c 2009 года. За плечами два образования по специализации - дизайн. 

Сотрудничаю с грамотными верстальщиками и профессиональными программистами, что позволяет подготовить Ваш проект, любой сложности, под ключ.

Услуги web-дизайна:

  • Эксклюзивный веб-дизайн от небольших до крупных проектов (сайты визитки, интернет-магазины, корпоративные сайты, лендинги);
  • Адаптированная верстка под планшеты и телефоны;
а так же:

  • Дизайн мобильных приложений;
  • Разработка UI (интерфейс пользователя) для приложений, игр и т.д.
Услуги полиграфического дизайна:

  • Разработка логотипа;
  • Фирменный стиль;
  • Создание бренд-бука и гайд-бука;
  • Полиграфические материалы.
Гарантирую индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же строгое следование установленным срокам дедлайна.

Работаю быстро! Проекты не затягиваю! Никуда не пропадаю! 

Готов стать Вашим постоянным удалённым специалистом, в должности дизайнера-фрилансера. 

Детали:

  • В сети ПН-СБ с 6:00 до 21:00 по МСК
  • Стоимость услуг начинается от 500р./1ч. *
  • Предоплата от 50% за этап *
* Указанная стоимость услуг и процент предоплаты условны и могут меняться как в меньшую, так и большую сторону. Всё зависит от проекта, поставленных задач, качества и сроков исполнения. Гибкий подход к сотрудничеству.

Контакты и ссылки:

Дизайн мобильного приложенияСайт-визитка
Портфолио
Показать больше работ