Веб и графический дизайн. Работаю быстро и качественно. Проекты не затягиваю. Не пропадаю. Всегда доступен и на связи!

Уважаемый заказчик!

Предоставляю услуги по разработке веб-дизайна и графического дизайна профессионально c 2009 года. За плечами два образования по специализации - дизайн.

Сотрудничаю с грамотными верстальщиками и профессиональными программистами, что позволяет подготовить Ваш проект, любой сложности, под ключ.

Услуги web-дизайна:

Эксклюзивный веб-дизайн от небольших до крупных проектов (сайты визитки, интернет-магазины, корпоративные сайты, лендинги);

Адаптированная верстка под планшеты и телефоны;

Дизайн мобильных приложений;

Разработка UI (интерфейс пользователя) для приложений, игр и т.д.

Разработка логотипа;

Фирменный стиль;

Создание бренд-бука и гайд-бука;

Полиграфические материалы.

Гарантирую индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же строгое следование установленным срокам дедлайна.

Работаю быстро! Проекты не затягиваю! Никуда не пропадаю!

Готов стать Вашим постоянным удалённым специалистом, в должности дизайнера-фрилансера.

Детали:

В сети ПН-СБ с 6:00 до 21:00 по МСК

Стоимость услуг начинается от 500р./1ч. *

Предоплата от 50% за этап *

* Указанная стоимость услуг и процент предоплаты условны и могут меняться как в меньшую, так и большую сторону. Всё зависит от проекта, поставленных задач, качества и сроков исполнения. Гибкий подход к сотрудничеству.

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