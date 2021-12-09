MaximGodlevskiy

Судебный юрист. Подготовка и подача судебных документов, договоры, консультирование.

Всем привет, меня зовут Максим и я являюсь практикующим юристом с опытом судебного представительства, более 5 лет. Готов оказать Вам квалифицированную юридическую помощь по различным категориям дел, в частности:

-Банкротство физических и юридических лиц;

-Семейные споры (раздел имущества, бракоразводные процессы);

-Наследственные споры (восстановление сроков принятия наследства, споры с наследниками о составе наследственной массы и ее распределении);

-Земельные споры;

-Жилищные споры;

-Споры по защите прав потребителя;

-Автомобильные споры (установление вины в дтп, взыскание страховых выплат, споры с автосалонами, СТО, а также магазинами);

-Представление интересов заказчика в государственных и муниципальных органах;

-Подготовка и согласование гражданско-правовых договоров;

Обращаясь ко мне, вы гарантированно получаете гарантию качества выполнения поставленных задач!