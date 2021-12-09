MaximGodlevskiy

Всем привет, меня зовут Максим и я являюсь практикующим юристом с опытом судебного представительства, более 5 лет. Готов оказать Вам квалифицированную юридическую помощь по различным категориям дел, в частности:
-Банкротство физических и юридических лиц;
-Семейные споры (раздел имущества, бракоразводные процессы);
-Наследственные споры (восстановление сроков принятия наследства, споры с наследниками о составе наследственной массы и ее распределении);
-Земельные споры;
-Жилищные споры;
-Споры по защите прав потребителя;
-Автомобильные споры (установление вины в дтп, взыскание страховых выплат, споры с автосалонами, СТО, а также магазинами);
-Представление интересов заказчика в государственных и муниципальных органах;
-Подготовка и согласование гражданско-правовых договоров;
Обращаясь ко мне, вы гарантированно получаете гарантию качества выполнения поставленных задач!