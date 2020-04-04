MaximNazarovSer

Нужны срочно клиенты из интернета? Настрою РК в РСЯ + Бесплатный аудит вашего сайта или РК

Здравствуйте.Меня зовут Назаров Максим.

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Я могу создать и настроить РК(рекламную компанию).Всего лишь за один хороший и качественный отзыв о моей работе

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Так же я могу сделать аудит сайта и вашей рекламной кампании,чтобы узнать слабые и сильные стороны вашего сайта или РК

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я прошёл обучение, как специалист по интернет-рекламе 3.0,где не только научился создавать и продвигать РК,но и применять некоторые фишки,чтобы РК стала еще более эффективной...

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Если вы заинтересовались моими услугами , то я жду от вас сообщение.(Моя почта [email protected] или в ВК-https://vk.com/nazarovmaksimser

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С уважением Максим Назаров.