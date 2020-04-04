MaximNazarovSer

Максим Назаров MaximNazarovSerMaximNazarovSer
Здравствуйте.Меня зовут Назаров Максим.
------------------------------------------------------------
Я могу создать и настроить РК(рекламную компанию).Всего лишь за один хороший и качественный отзыв о моей работе
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Так же я могу сделать аудит сайта и вашей рекламной кампании,чтобы узнать слабые и сильные стороны вашего сайта или РК
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я прошёл обучение, как специалист по интернет-рекламе 3.0,где не только научился создавать и продвигать РК,но и применять некоторые фишки,чтобы РК стала еще более эффективной...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если вы заинтересовались моими услугами , то я жду от вас сообщение.(Моя почта [email protected] или в ВК-https://vk.com/nazarovmaksimser
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
С уважением Максим Назаров.