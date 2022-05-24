MaximPromoter

Таргетолог

Таргетолог с опытом. Настраиваю рекламу и ретаргетин в ВК, MyTraget, TikTok, Facebook, Instagram. Составляю воронку продаж. На данный момент веду один проект.

Маркетинговые исследования

Исследование рынка; Исследование конкурентов; Исследование потребителей; Планирование рекламы.

Задачи в рамках исследования потребителей: Анализ потребительских трендов; Сегментация аудитории; Составление портрета целевой аудитории; Поиск точек контакта с целевой аудиторией.

Контекстная, таргетированная, медийная реклама

Планирование рекламы; Создание и контроль рекламного контента; Продвижение средствами контекстной рекламы; Продвижение средствами таргетированной рекламы; Продвижение средствами медийной (баннерной рекламы).

Системы, рекламные кабинеты: MyTarget; Другое.

Поисковая оптимизация сайта (SEO)

Аудит; Планирование оптимизации; Оптимизация внешних факторов; Оптимизация внутренних факторов.

Системы: Яндекс.Аналитика; Google Analytics.