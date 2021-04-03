Вы владелец своего бизнеса, который пытается разобраться с маркетингом в социальных сетях?
Вы желаете привлечь новую аудиторию к своему продукту или услугам через социальные сети, но не понимаете, с чего стоит начать?
Готов вам в этом помочь. Я специализируюсь на таких социальных сетях как, instagram, facebook, VK Мы с вами разберем ваши цели, поймем что стоит улучшить в вашем аккаунте и составим стратегию продвижения.
С чем я могу помочь:
- Создание оригинального и продающего контента
- Настройка новых аккаунтов в социальных сетях и / или оптимизация текущих профилей
- Рост и вовлечение новой аудитории (подписчиков)
- Стратегия рекламы в социальных сетях, внедрение и мониторинг
- Определение целевой аудитории
- Выстраивание позиционирования исходя из ваших целей
- Выявление возможных методов монетизации вашего аккаунта
- Создание продуктовой линейки в вашем блоге
- Создание воронки продаж для вашего продукта
- Помощь с запуском инфопродукта (курса или онлайн-школы)
Персонализированный подход к каждому клиенту, изучаю особенности каждой сферы, с которой начинаю работать.
Стоимость каждой работы обговаривается индивидуально, учитываю пожелания клиента и какой результат в итоге он хочет получить.
Моя работа заключается в том, чтобы помочь вам достичь ваших целей с помощью опыта и пунктуальности.