Эксперт по продвижения вашего бизнеса в соц.сетях

Вы владелец своего бизнеса, который пытается разобраться с маркетингом в социальных сетях?

Вы желаете привлечь новую аудиторию к своему продукту или услугам через социальные сети, но не понимаете, с чего стоит начать?

Готов вам в этом помочь. Я специализируюсь на таких социальных сетях как, instagram, facebook, VK Мы с вами разберем ваши цели, поймем что стоит улучшить в вашем аккаунте и составим стратегию продвижения.

С чем я могу помочь:

- Создание оригинального и продающего контента

- Настройка новых аккаунтов в социальных сетях и / или оптимизация текущих профилей

- Рост и вовлечение новой аудитории (подписчиков)

- Стратегия рекламы в социальных сетях, внедрение и мониторинг

- Определение целевой аудитории

- Выстраивание позиционирования исходя из ваших целей

- Выявление возможных методов монетизации вашего аккаунта

- Создание продуктовой линейки в вашем блоге

- Создание воронки продаж для вашего продукта

- Помощь с запуском инфопродукта (курса или онлайн-школы)

Персонализированный подход к каждому клиенту, изучаю особенности каждой сферы, с которой начинаю работать.

Стоимость каждой работы обговаривается индивидуально, учитываю пожелания клиента и какой результат в итоге он хочет получить.

Моя работа заключается в том, чтобы помочь вам достичь ваших целей с помощью опыта и пунктуальности.