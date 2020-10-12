Максим Семененко MaximSemenenkoMaximSemenenko
25 летУкраина/Полтава
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная верстка для вашего сайта.
HTML5/CSS3/JavaScript(jQuery) | SASS/SCSS | Flexbox/Bootstrap
Занимаюсь вёрсткой разнообразных сайтов. Качественно делаю свою работу, а также не нарушаю сроки. Для меня сделать все идеально превыше всего, так как я перфекционист. Делаю все максимально в соответствии к дизайну, также не забываю про адаптив. Провожу тестирование своих работ основываясь на годовом опыте работы на позиции QA Engineer.
Почему выгодно работать со мной:
- Сделаю работу в срок;
- Исправляю ошибки бесплатно и сразу;
- Всегда онлайн;
- Работаю без предоплаты;
- Тестирование за которое не нужно отдельно платить (1 год опыта на позиции QA Engineer);
- При отсутствии макета на мобильные устройства использую best practices;
Стек технологий:
- HTML5 (БЭМ)
- CSS3 (SASS/SCSS)
- JavaScript(jQuery, Slick Carousel)
- Адаптивная вёрстка (Flexbox)
- Pixel Perfect
Программы:
- Git
- Figma
- Zeplin
- Photoshop
- Adobe XD
Образование:
Закончил национальный универститет "Полтавская политехника им. Юрия Кондратюка", получил диплом бакалавра компьютерной инженерии.
Связь со мной:
- telegram: https://t.me/SemmiGoggi
- email: [email protected]
Портфолио
- UniqueTech Website126 просмотров
- Portfolio115 просмотров