MaximSemenenko

Максим Семененко MaximSemenenko

 
25 летУкраина/Полтава
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная верстка для вашего сайта.

HTML5/CSS3/JavaScript(jQuery) | SASS/SCSS | Flexbox/Bootstrap﻿

﻿Занимаюсь вёрсткой разнообразных сайтов. Качественно делаю свою работу, а также не нарушаю сроки. Для меня сделать все идеально превыше всего, так как я перфекционист.  Делаю все максимально в соответствии к дизайну, также не забываю про адаптив. Провожу тестирование своих работ основываясь на годовом опыте работы на позиции QA Engineer.

Почему выгодно работать со мной:

  • Сделаю работу в срок;
  • Исправляю ошибки бесплатно и сразу;
  • Всегда онлайн;
  • Работаю без предоплаты;
  • Тестирование за которое не нужно отдельно платить (1 год опыта на позиции QA Engineer);
  • При отсутствии макета на мобильные устройства использую best practices;

Стек технологий:

  • HTML5 (БЭМ)
  • CSS3 (SASS/SCSS)
  • JavaScript(jQuery, Slick Carousel)
  • Адаптивная вёрстка (Flexbox)
  • Pixel Perfect

Программы:

  • Git
  • Figma
  • Zeplin
  • Photoshop
  • Adobe XD

Образование:

﻿Закончил национальный универститет "Полтавская политехника им. Юрия Кондратюка", получил диплом бакалавра компьютерной инженерии. 

Связь со мной:

JavascriptHTMLFigmajQuerySCSSSASSPhotoshopGit
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