Качественная верстка для вашего сайта.

HTML5/CSS3/JavaScript(jQuery) | SASS/SCSS | Flexbox/Bootstrap﻿

﻿Занимаюсь вёрсткой разнообразных сайтов. Качественно делаю свою работу, а также не нарушаю сроки . Для меня сделать все идеально превыше всего , так как я перфекционист . Делаю все максимально в соответствии к дизайну , также не забываю про адаптив . Провожу тестирование своих работ основываясь на годовом опыте работы на позиции QA Engineer.

Почему выгодно работать со мной:

Сделаю работу в срок;

Исправляю ошибки бесплатно и сразу;

Всегда онлайн;

Работаю без предоплаты;

Тестирование за которое не нужно отдельно платить (1 год опыта на позиции QA Engineer);

При отсутствии макета на мобильные устройства использую best practices;

Стек технологий:

HTML5 (БЭМ)

CSS3 (SASS/SCSS)

JavaScript(jQuery, Slick Carousel)

Адаптивная вёрстка (Flexbox)

Pixel Perfect

Программы:

Git

Figma

Zeplin

Photoshop

Adobe XD

Образование:

﻿Закончил национальный универститет "Полтавская политехника им. Юрия Кондратюка", получил диплом бакалавра компьютерной инженерии.