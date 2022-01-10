MaximStorozhenko

Back-end web разработка, также верстка. HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, PHP, MYSQL.
Начинающий разработчик, всегда готов прийти на помощь за скромную оплату (торг всегда уместен:)).
Хочу сам набраться опыта и помочь людям реализовать идеи.
Немного обо мне:
У меня два высших образования + окончил компьютерную академию ШАГ.
Программированием заинтересовался с 2014 года, последние 3 года активно изучал множество технологий в академии.
Помимо WEB разработки интересуюсь разработкой как для ПК, так и для Android.
Пишу на C#, Java, PHP.
Как со мной связаться?
Email: [email protected]
Telegram:@MaximStorojenko
Спасибо, за Ваш интерес ко мне.
В ожидании ваших заказов.
С наилучшими пожеланиями. Максим!