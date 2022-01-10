MaximStorozhenko

Back-end web разработка, также верстка. HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, PHP, MYSQL.

Начинающий разработчик, всегда готов прийти на помощь за скромную оплату (торг всегда уместен:)).

Хочу сам набраться опыта и помочь людям реализовать идеи.

Немного обо мне:

У меня два высших образования + окончил компьютерную академию ШАГ.

Программированием заинтересовался с 2014 года, последние 3 года активно изучал множество технологий в академии.

Помимо WEB разработки интересуюсь разработкой как для ПК, так и для Android.

Пишу на C#, Java, PHP.

﻿Как со мной связаться?

Email: [email protected]

Telegram:@MaximStorojenko

Спасибо, за Ваш интерес ко мне.

В ожидании ваших заказов.

С наилучшими пожеланиями. Максим!