MaximYeryomenko

Монтаж видео, инфографика, tracking, создание VFX, keying

Мы работаем в профессиональной команде. С опытом работы в сфере видеосъемок, монтаже видео, создании VFX и моушенграфике более 3 лет

Гарантируем выполнение поставленных задач и сроков с максимальным качеством.

От Вас требуется четкое описание и видение картины по возможности с реферансами.

Инстаграм: https://www.instagram.com/scmovieteam/ Доп.работы по различным отраслям и тематикам можем предоставить лично(запрет на публикацию от заказчиков)