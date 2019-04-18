MaximYeryomenko

Максим Ерёменко MaximYeryomenkoMaximYeryomenko
30 летКазахстан/Усть-Каменогорск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Монтаж видео, инфографика, tracking, создание VFX, keying
Мы работаем в профессиональной команде. С опытом работы в сфере видеосъемок, монтаже видео, создании VFX и моушенграфике более 3 лет
Гарантируем выполнение поставленных задач и сроков с максимальным качеством.
От Вас требуется четкое описание и видение картины по возможности с реферансами.
Инстаграм: https://www.instagram.com/scmovieteam/ Доп.работы по различным отраслям и тематикам можем предоставить лично(запрет на публикацию от заказчиков)