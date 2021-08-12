Графический дизайнер(полиграфия, видеомонтаж)

Здравствуйте. Меня зовут Максим, работаю в сфере графического дизайна более 6 лет. В прошлом учился на художественном факультете, получил полное высшее образование с ориентацией не только на дизайн, но и на живопись и рисунок. Так же имею опыт работы в других отраслях дизайна. Могу делать заказы по видеомонтажу, обработке фото и видео в различных графических редакторах, таких как: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Sony Vegas Pro и т.д. К работе подхожу ответственно, стараясь сделать по максимуму, что бы клиент был доволен.