Специалист в рекламной сети Яндекс
Меня зовут Максим Горшков. Я специалист в контекстной рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, изучил самые современные технологии рекламы (с последними изменениями Яндекса),
и готов их внедрить для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
Жду от Вас ответа.
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