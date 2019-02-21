Специалист в рекламной сети Яндекс

Меня зовут Максим Горшков. Я специалист в контекстной рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, изучил самые современные технологии рекламы (с последними изменениями Яндекса),

и готов их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

Жду от Вас ответа.