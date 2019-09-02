Maxim_Samohin

Требуется настроить обмен данными между 1С УТ 11 и Wildberries. Задачи включают загрузку карточек товаров из ЛК, сопоставление с номенклатурой, выгрузку цен и остатков, а также получение данных о заказах, продажах и возвратах. Работа должна включать автоматизацию процессов и синхронизацию остатков на складе.
Я против войны в Украине!
- 1С-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Перевести 4305 слов с английского на немецкий. Перевод предназначен для вопросов и ответов.Переводы1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, мне нужно перевести последовательность из 5 писем, слов не так много, это нужно сделать за 2 часа. - https://us17.campaign-archive.com/?u=64b19a7f8c679cb636ae56bfa&id=57cca50d48&e= [UNIQID] - https://us17.campaign-archive.com/?u=64b19a7f8c679cb636ae56bfa&id=957a769164&e= [UNIQID] - https: / /us17.campaign-archive.com/?u=64b19a7f8c679cb636ae56bfa&id=51d027135e&e= [UNIQID] - https://us17.campaign-archive.com/?u=64b19a7f8c679cb636ae56bfa&id=863561419e&e= [UNIQID] - https: //us17.campaign -archive.com/?u=64b19a7f8c679cb636ae56bfa&id=e97fbd2218&e= [UNIQID]Переводы7 заявокЗакрыт6 лет назад