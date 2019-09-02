Maxim_Samohin

Требуется настроить обмен данными между 1С УТ 11 и Wildberries. Задачи включают загрузку карточек товаров из ЛК, сопоставление с номенклатурой, выгрузку цен и остатков, а также получение данных о заказах, продажах и возвратах. Работа должна включать автоматизацию процессов и синхронизацию остатков на складе.