Maxim_Samohin

Максим Maxim_Samohin

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Интеграция 1С с Wildberries

    Требуется настроить обмен данными между 1С УТ 11 и Wildberries. Задачи включают загрузку карточек товаров из ЛК, сопоставление с номенклатурой, выгрузку цен и остатков, а также получение данных о заказах, продажах и возвратах. Работа должна включать автоматизацию процессов и синхронизацию остатков на складе.

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод текста

    Перевести 4305 слов с английского на немецкий.  Перевод предназначен для вопросов и ответов.

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод писем

    Здравствуйте, мне нужно перевести последовательность из 5 писем, слов не так много, это нужно сделать за 2 часа.  - https://us17.campaign-archive.com/?u=64b19a7f8c679cb636ae56bfa&amp;id=57cca50d48&amp;e= [UNIQID]  - https://us17.campaign-archive.com/?u=64b19a7f8c679cb636ae56bfa&amp;id=957a769164&amp;e= [UNIQID]  - https: / /us17.campaign-archive.com/?u=64b19a7f8c679cb636ae56bfa&amp;id=51d027135e&amp;e= [UNIQID]  - https://us17.campaign-archive.com/?u=64b19a7f8c679cb636ae56bfa&amp;id=863561419e&amp;e= [UNIQID]  - https: //us17.campaign -archive.com/?u=64b19a7f8c679cb636ae56bfa&amp;id=e97fbd2218&amp;e= [UNIQID]

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад