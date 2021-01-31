Maxim_Semenov

Профессиональный ретушер

Меня зовут Максим и я ретушер. Предлагаю услуги по обработке ваших фотографий.

Выполняю любую ретушь:

● цветокоррекция

● базовая

● глубокая

● пластика

● предметная

● и т.д.

Прайс на обработку:

1) цветокоррекция - 15 р/ фото

2) базовая ретушь (кожа, цветокоррекция) - 50 р/фото

3) глубокая ретушь ( цветокоррекция, кожа, волосы, чистка фона, устранение дефектов фигуры,) - 150 р/фото

Пакетная цветокоррекция от 50 фото по 12 р, от 100 фото по 10 р, от 200 фото по 7 р, от 500 фото по 5 р.

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