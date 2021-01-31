Maxim_Semenov

Максим Семенов Maxim_SemenovMaxim_Semenov
25 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональный ретушер
Меня зовут Максим и я ретушер. Предлагаю услуги по обработке ваших фотографий.
Выполняю любую ретушь:
● цветокоррекция
● базовая
● глубокая
● пластика
● предметная
● и т.д.
Прайс на обработку:
1) цветокоррекция - 15 р/ фото
2) базовая ретушь (кожа, цветокоррекция) - 50 р/фото
3) глубокая ретушь ( цветокоррекция, кожа, волосы, чистка фона, устранение дефектов фигуры,) - 150 р/фото
Пакетная цветокоррекция от 50 фото по 12 р, от 100 фото по 10 р, от 200 фото по 7 р, от 500 фото по 5 р.
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