Maximedukin

Сценарист, режиссер, организатор.
Образование: ЯККиИ - ПОстановка театрализованных представлений. АГИКиИ - Продюсирование,
социально -культурная деятельность. ВШСИ Им.К.Райкина - пластическая
выразительность катера театра и кино.
Награды: "Best videoART"
Кинофестиваль "OSEN" г.Москва. Эл.Театра им.Станиславского.
"Лучшая операторская работа", "За преданность искусству" -
Хабаровск фестиваль "Точка возврата". Организация и проведение
Международного фестиваля короткометражного кино "METRES" Якутск.
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