Maximedukin

Максим Maximedukin

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Сценарист, режиссер, организатор.

Образование: ЯККиИ - ПОстановка театрализованных представлений. АГИКиИ - Продюсирование,

социально -культурная деятельность. ВШСИ Им.К.Райкина - пластическая

выразительность катера театра и кино.

Награды: "Best videoART"

Кинофестиваль "OSEN" г.Москва. Эл.Театра им.Станиславского.

"Лучшая операторская работа", "За преданность искусству" -

Хабаровск фестиваль "Точка возврата". Организация и проведение

Международного фестиваля короткометражного кино "METRES" Якутск. 