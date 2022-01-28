Профиль - карточки товаров для интернет - магазина

Всем привет. Я фрилансер.

Выбрал направление - "контент-менеджмент".

Профиль - карточки товаров для интернет - магазина (поиск информации, фото, составление описания и т.п.).

Кроме того, есть опыт работы контент-редактором в системе крупного агрегатора услуг.

Всегда на связи, сроки и требования ТЗ выполняю.

Буду рад сотрудничеству.

Viber - 0714047833. Telegram - 0952900051.