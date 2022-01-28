Maximilliano

Максим Терентьев Maximilliano

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профиль - карточки товаров для интернет - магазина

Всем привет. Я фрилансер.

Выбрал направление - "контент-менеджмент".

Профиль - карточки товаров для интернет - магазина (поиск информации, фото, составление описания и т.п.).

Кроме того, есть опыт работы контент-редактором в системе крупного агрегатора услуг.

Всегда на связи, сроки и требования ТЗ выполняю.

Буду рад сотрудничеству.

Viber - 0714047833. Telegram - 0952900051.

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Отзывы заказчиков

proin
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
3 года назад
Заполнение карточек товара
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