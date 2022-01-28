Профиль - карточки товаров для интернет - магазина
Всем привет. Я фрилансер.
Выбрал направление - "контент-менеджмент".
Профиль - карточки товаров для интернет - магазина (поиск информации, фото, составление описания и т.п.).
Кроме того, есть опыт работы контент-редактором в системе крупного агрегатора услуг.
Всегда на связи, сроки и требования ТЗ выполняю.
Буду рад сотрудничеству.
Viber - 0714047833. Telegram - 0952900051.
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Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!