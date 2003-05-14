Maximkorolev

Обо мне

Меня зовут Королёв Максим, я веб-дизайнер

Занимаюсь продвижением бизнеса, путем создания сайтов

Созданием сайтов занимаюсь с 2019 года, до пользования Тильдой, думал что это какой-то

шаблон, но изучив внимательно открыл для себя zero блок на котором мне как

веб дизайнеру можно создавать свой личный дизайн со всеми необходимыми

анимациями

Изучаю науку психологию, что помогает мне вести "здоровые"

переговоры с клиентами и спокойно относиться к правкам

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс

Веб-дизайнер

- анализ целевой аудитории

- анализ конкурентов

- разработка структуры сайта

- разработка дизайна сайта

-анимации

- верстка сайта на тильда

- адаптив под все разрешения

- подключение домена

- базовая SEO-оптимизация

- консультация по всем вопросам в течении месяца после передачи проекта