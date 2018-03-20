Необходимо в формате psd, либо cdr сделать макет рекламного буклета А6 по имеющемуся БрендБуку. адаптивного для печати.
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо подготовить файл PSD с дизайном веб-странички по прототипу. Прототип во вложении Опираемся на дизайн существующего сайт http://balver.ru/Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо нарисовать персонаж: Это инженер и сисадмин в одном лице который устраняет все неполадки в офисе (от не рабочей мышки до сервера) Характеристики: Умный, надежный, сильный ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо нарисовать персонаж: Это инженер и сисадмин в одном лице который устраняет все неполадки в офисе (от не рабочей мышки до сервера) ...Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать картинки для публикации в инстаграм https://www.instagram.com/balver_comp/ (за основу берем картинки с аккаунта) основное требование выдержать их в стилистике сайта http://balver.ru/Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Татьяна, доброе утро! сколько по времени вам необходимо для изготовления одного пробного эскиза? Таких картинок нам необходимо будет более 100 шт.Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт7 лет назад
Требования к разработке ЛП: 1. Страница Расположена на платформе LPgenerator. Размер - одна страница (может чуть больше) 2. Общий фон всей страницы - белый. 3. Логотип - красный, ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт7 лет назад