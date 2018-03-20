Maximus_D

Дмитрий Maximus_D

 
55 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн Веб-страницы

    Необходимо подготовить файл PSD с дизайном веб-странички по прототипу. Прототип во вложении Опираемся на дизайн существующего сайт http://balver.ru/

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать персонаж

    Необходимо нарисовать персонаж: Это инженер и сисадмин в одном лице который устраняет все неполадки в офисе   (от не рабочей мышки  до сервера) Характеристики: Умный, надежный, сильный ...

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка персонажа

    Добрый день! Необходимо нарисовать персонаж: Это инженер и сисадмин в одном лице который устраняет все неполадки в офисе   (от не рабочей мышки  до сервера)   ...

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизай соцсети

    Необходимо создать картинки для публикации в инстаграм https://www.instagram.com/balver_comp/  (за основу берем картинки с аккаунта) основное требование выдержать их в стилистике сайта http://balver.ru/

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Создание рекламного буклета
Отличный заказчик. Приятное общение, четкое ТЗ, мгновенная оплата. Рекомендую!
Отлично справился с поставленной задачей, качественно, креативно, а что самое приятное быстро! Спасибо большое за сотрудничество, это не последний наш заказ.
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