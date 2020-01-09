Maximusvin

Максим Козлов Maximusvin

 
38 летУкраина/Винница
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Компания по аутсорсу качественных информационных текстов

Занимаемся выпиской текстов различной тематики для вашего сайта. 

Предпочтение медицине, так как редактор и часть авторов с медицинским образованием. 

Принимаем как отдельные статьи, так и сайт под выписку в целом.

Работаем в следующих нишах:

1. Дети, их развитие и уход за ними. 

2. Различные виды психологии. 

3. Здоровье. 

4. Любые виды заболеваний. 

5. Препараты. 

6. Беременность и роды. 

7. Народная медицина. 

8. Стоматология. 

8. Уход за волосами, лицом и телом. 

9. Гимнастика, йога, массаж. 

10. Ветеринария. 

11. Макияж и косметические средства.

12. Стройка.

13. Животноводство

Любые другие направления - обсуждаются.

Стоимость услуг:

Автор - 70 руб/1000 знаков.

Корректор - 15 руб/1000 знаков

Редактор - 50 руб/статья

КМ - 50 руб/статья (если нужно)

ТЗ-мейкер - 40 руб/статья (если нужно)

Средний текст на 7000 символов обойдется вам в 645 рублей

Контакты:

Группа в ВК - https://vk.com/kimonstrov

Мои данные в ВК - https://vk.com/maxvin30

Телеграмм - +380979769625

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