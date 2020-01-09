Занимаемся выпиской текстов различной тематики для вашего сайта.
Предпочтение медицине, так как редактор и часть авторов с медицинским образованием.
Принимаем как отдельные статьи, так и сайт под выписку в целом.
Работаем в следующих нишах:
1. Дети, их развитие и уход за ними.
2. Различные виды психологии.
3. Здоровье.
4. Любые виды заболеваний.
5. Препараты.
6. Беременность и роды.
7. Народная медицина.
8. Стоматология.
8. Уход за волосами, лицом и телом.
9. Гимнастика, йога, массаж.
10. Ветеринария.
11. Макияж и косметические средства.
12. Стройка.
13. Животноводство
Любые другие направления - обсуждаются.
Стоимость услуг:
Автор - 70 руб/1000 знаков.
Корректор - 15 руб/1000 знаков
Редактор - 50 руб/статья
КМ - 50 руб/статья (если нужно)
ТЗ-мейкер - 40 руб/статья (если нужно)
Средний текст на 7000 символов обойдется вам в 645 рублей
Контакты:
Группа в ВК - https://vk.com/kimonstrov
Мои данные в ВК - https://vk.com/maxvin30
Телеграмм - +380979769625
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