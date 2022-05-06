Привет!
Меня зовут Максим, я занимаюсь разработкой клевых, легких и необычных дизайнов Ваших сайтов и приложений.
Ну и, конечно, после обучения в школе дизайна продолжаю совершенствоваться каждый день.
Начиная новый проект дизайна, он дает какие-то новые знания в большей или меньшей степени, поэтому в этой профессии всего изучить и испробовать точно не получится)
Поэтому дизайнить мне очень нравится ((李))
В данный момент ищу проекты для составления портфеля работ, вы спросите: "Почему я не могу добавить их, если мой опыт(хоть и скромный, всего 1,5 года) ??" А все достаточно просто.
Я некоторое время трудился на благо компании, создавая всякого рода дизайны (от самых простых баннеров и до полноценных сайтов), и вот пришло время разделить наши пути, по-необходимости найти что-то большее и интересное.
"Ну, ладно. Будем теперь фрилансерами️♂️" - подумал я, и принялся оформлять небольшое, но все-таки портфолио. Но выяснилось одно маленькое "но". Отрисованные дизайны нельзя использовать в личных целях по соглаш
Нусссс, вот такая грустная история. Значит будем новичками на фрилансбиржах, временно конечно, до пополнения портфолио ;)
⚡FIGMA наше все!⚡Работаю в Фигме, поэтому при желании даже можно понаблюдать как создается Ваш дизайн.
Эта программа универсальна и легка, по сравнению с некоторыми продуктами Adobe. Но и этими инструментами я тоже не брезгую пользоваться при необходимости.
Мы сработаемся если подходят такие условия:
- Ознакомление с вашим ТЗ, паралельно заполнение вами моего брифа;
Бриф - такая штука, которая очень упрощает жизнь исполнителю. Это своего рода план здания для строителей.
Для заказчика тоже будет полезно заполнение брифа, это поможет устаканить и определиться с "хотелками" в будущем дизайне. Остальные моменты обсудим уже в начале работы.
- Досконально изучаю, погружаюсь в направление вашей деятельности;
- Оценка стоимости и сроков.
Заказчиков много, разного рода деятельности подавно. Поэтому готов к нестандартным заказам в дизайне и рассмотрю любые предложения, на этапе обсуждения проекта.
Мое портфолио на бихенсе.