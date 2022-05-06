Классный дизайн под Ваш ТЗ))

Привет!

Меня зовут Максим, я занимаюсь разработкой клевых, легких и необычных дизайнов Ваших сайтов и приложений.

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Ну и, конечно, после обучения в школе дизайна продолжаю совершенствоваться каждый день. ‍

Начиная новый проект дизайна, он дает какие-то новые знания в большей или меньшей степени, поэтому в этой профессии всего изучить и испробовать точно не получится)

Поэтому дизайнить мне очень нравится ((李))

В данный момент ищу проекты для составления портфеля работ, вы спросите: "Почему я не могу добавить их, если мой опыт(хоть и скромный, всего 1,5 года) ??" А все достаточно просто.

Я некоторое время трудился на благо компании, создавая всякого рода дизайны (от самых простых баннеров и до полноценных сайтов), и вот пришло время разделить наши пути, по-необходимости найти что-то большее и интересное.

"Ну, ладно. Будем теперь фрилансерами️‍♂️" - подумал я, и принялся оформлять небольшое, но все-таки портфолио. Но выяснилось одно маленькое "но". Отрисованные дизайны нельзя использовать в личных целях по соглаш

Нусссс, вот такая грустная история. Значит будем новичками на фрилансбиржах, временно конечно, до пополнения портфолио ;)

⚡FIGMA наше все!⚡

Работаю в Фигме, поэтому при желании даже можно понаблюдать как создается Ваш дизайн.

Эта программа универсальна и легка, по сравнению с некоторыми продуктами Adobe. Но и этими инструментами я тоже не брезгую пользоваться при необходимости.

Мы сработаемся если подходят такие условия:

Ознакомление с вашим ТЗ, паралельно заполнение вами моего брифа; Бриф - такая штука, которая очень упрощает жизнь исполнителю. Это своего рода план здания для строителей. Для заказчика тоже будет полезно заполнение брифа, это поможет устаканить и определиться с "хотелками " в будущем дизайне. Остальные моменты обсудим уже в начале работы.

Досконально изучаю, погружаюсь в направление вашей деятельности;

Заказчиков много, разного рода деятельности подавно. Поэтому готов к нестандартным заказам в дизайне и рассмотрю любые предложения, на этапе обсуждения проекта. Оценка стоимости и сроков.

Сроки обговариваем, цену обсуждаем. Все просто))

Мое портфолио на бихенсе.