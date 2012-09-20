Озвучка любого видео и аудио материала на русском языке

Примеры моих работ

Бедлам / Bedlam / Сезон: 2 / Серии: 1-6

Так же все женские роли озвучены мной

Ссылка на сертал

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4158348

Молодая девушка Элли вдруг начинает видить необъяснимые вещи, которые больше никто не видит. Она понимает, что никакое медицинское лечение ей не нужно, ибо её видения реальны. Она видит призраков, души людей, которые по каким-то причинам не упокоились. Но откуда взялся её дар? Как прекратить эти видения? За ответами девушка отправляется в самый известный дом с привидениями Британии - Бедлам. Бывшую псих-больницу, а ныне - элитный дом, с дорогими апартаментами, где всё ещё обитают души убитых пациентов этой больницы, разъярённые, и жаждущие мести.

Автор проекта: Евгения Шестакова (Eva)

Дата проекта: 20 сентября 2012

Специализация: Актеры озвучивания

Услуга: актер озвучивания кино

Стоимость: 400 руб. (за серию).

Глэйдс / Болота / The Glades / Сезон: 3 / Серии: 1-10

В данном сериале все женские роли были озвучены мной.

Ссылка на сериал

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4213747

Автор проекта:

Евгения Шестакова (Eva)

Актеры озвучивания

Услуга: актер озвучивания кино

Стоимость: 400 руб. (за каждую серию).