ЦЕНЫ:
- Дизайн сайта: Главная страница – от 50$
Дизайн сайта: Внутренняя страница – от 10$
Баннеры - от 10$
Шапки - от 15$
Оформление групп Вконтакте - от 40$ (дизайн, верстка), то есть на выходе получаете готовую оформленную группу, которую вам остаётся только наполнять и раскручивать.
Оплата: WebMoney
Сроки: 2-7дней
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Гарантии:
WebMoney (BL>130, более 8 лет работы без единой претензии в Арбитраж)
Более двух лет работы и нескольких сотен продаж готовых сайтов на одном из самых популярных форумов интернета
http://searchengines.guru/showthread.php?t=770937
http://searchengines.guru/showthread.php?t=777497
http://searchengines.guru/showthread.php?t=761725
и ещё сотни успешных продаж, которые можно проследить по моему профилю на этом форуме. Для того чтобы удостовериться что профиль ValMax на searchengines.guru это мой профиль, вы можете зарегистрироваться на этом форуме и написать мне в личные сообщения.
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ПОРТФОЛИО:
https://yadi.sk/d/Ik8n4MjBZyLQ6
http://www.weblancer.net/users/MaxoWeb/portfolio/
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