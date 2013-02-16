Здравствуйте, меня зовут Максим. Предлагаю Вам свои услуги: написание статей практически любой тематики (предпочтения: компьютерные игры, финансовые новости, FOREX, автомобили, строительство, новости спорта, недвижимость, праздники и подарки, астрология, любая техническая тематика и т.д.), написание рекламных статей (копирайтинг), рерайт, редактирование статей.
Кроме этого готов к любой предложенной Вами работе, потому что заинтересован в освоении новых подходов и заданий.
Хорошо владею русским языком и методами подробного нескучного описания.
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На данном этапе я новичок в сфере фриланса, но компенсирую это низкими тарифами и гарантией в грамотности, ответственности и серьезному подходу к поставленным задачам. Текст набираю быстро и легко, так что проекты обещаю сдавать в срок.
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ОБРАЗОВАНИЕ:
Высшее образование: Крымский Гуманитарный университет, специальность "Финансы" с квалификацией специалист.
Дополнительно окончил курсы по специальности "Оператор компьютерного набора"
МОИ КАЧЕСТВА:
- усидчивость;
- грамотность;
- ответственность за принятую на себя работу;
- отличное знание русского и украинского языков;
- опыт в написании статей разных тематик;
- коммуникабельность;
- отличное знание программ MS Word, MS Excel, MS Power Point, хорошее ориентирование в интернет ресурсах.
Доступ к интернету имею практически постоянно ICQ, skype, mail.ru agent.
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Работаю только по ПРЕДОПЛАТЕ. Уважайте свое и мое время.
Стоимость работы:
Копирайтинг - от $1
Рерайтинг – от1$
ОПЛАТА: WebMoney - wmz, wmr, wme ; переводом на карту Укрсоцбанка, ПриватБанка либо Сбербанка России.
И ПОМНИТЕ: со мной всегда можно договориться;)! В ы можете со мной связаться удобным для Вас способом и мы решим любой вопрос.