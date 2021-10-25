Копирайтер + рерайтер

Более 4 года работаю копирайтером и рерайтером.

Есть опыт в написании текстов для интернет-магазинов, новостных порталов, промышленных предприятий, финансовых организаций и множества других.

Заказчик может рассчитывать на следующие пункты:

- Написание коммерческих, ссылочных и информационных статей. Описание лендинга, создание постов для соц. сетей.

- Составление семантического ядра, title и description, продумывание контент-плана.

- Проверку по нескольким сервисам: text.ru, advego, главред, тургенев, content-watch и т.д.