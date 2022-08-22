Maxoon2213

Образование:
2018-2022 гг. – Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), картографический факультет. Специальность
- картография и геоинформатика.
Опыт работы: В последние годы я проходил обучение без возможности полноценно устроиться на
работу. В свободное от сессии время подрабатывал векторизацией карт в программе
QGIS. В 2021 году проходил летнюю преддипломную практику в ИГРАН, там занимался
оцифровкой карт в программе QGIS (добавление полигонов и их дальнейшее
преобразование в соответствующий вид, заполнение атрибутивной информации
объектов), с данной работой справился досрочно. Тема диплома была связана с экономическими показателями, итогом всей работы послужили
три тематические карты, выполненные в программе Illustrator. Также имею опыт работы в программах пакета Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign,
Animate), Гис-программах (Qgis, Argis, Mapinfo, Панорама), пакет Microsoft
Office. Большая часть курсовых проектов оформлялась именно в этих программах,
данные для обработки брались из open street map, или же из других открытых
источников. Личные качества:
- аккуратность;
- ответственность;
- креативность;
- пунктуальность;
- стремление дальнейшему развитию
- умею работать с большими объемами данных
- владею графическими и ГИС программами, пройденными в университете