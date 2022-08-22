Maxoon2213

Начинающий картограф

Образование:

2018-2022 гг. – Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), картографический факультет. Специальность

- картография и геоинформатика.

Опыт работы: В последние годы я проходил обучение без возможности полноценно устроиться на

работу. В свободное от сессии время подрабатывал векторизацией карт в программе

QGIS. В 2021 году проходил летнюю преддипломную практику в ИГРАН, там занимался

оцифровкой карт в программе QGIS (добавление полигонов и их дальнейшее

преобразование в соответствующий вид, заполнение атрибутивной информации

объектов), с данной работой справился досрочно. Тема диплома была связана с экономическими показателями, итогом всей работы послужили

три тематические карты, выполненные в программе Illustrator. Также имею опыт работы в программах пакета Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign,

Animate), Гис-программах (Qgis, Argis, Mapinfo, Панорама), пакет Microsoft

Office. Большая часть курсовых проектов оформлялась именно в этих программах,

данные для обработки брались из open street map, или же из других открытых

источников. Личные качества:

аккуратность;

ответственность;

креативность;

пунктуальность;

стремление дальнейшему развитию