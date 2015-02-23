ВНИМАНИЕ МОШЕННИК!!! Александр взялся за заказ и попросил 100$ предоплату. Я ему перевел деньги через вэбмани. Обещал выполнить заказ за 2 дня!!!!!. В течении месяца он много извинялся мол он переезжает и все такое. Второй месяц он обещал что вот вот покажет работу и если нет то вернет деньги с лихвой. На третий месяц я потребовал деньги вернуть. Фрилансер исчез и не выходит на связь! Будьте бдительны - МОШЕННИК!