Наш профиль Аудио реклама в местах массового скопления людей. Нужен современный красивый и понятный сайт и он же форма приема заказа) Действующий сайт: radio-max.net
- Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Интересует дестопное приложение с возможностью в дальнейшем сделать аналог под Андроид (через апи) Нужен музыкальный плеер который будет - воспроизводить потоковое аудио(Интернет радио) с заданного сервера - Транслировать M3U ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый вечер Сергей! Интересует приложение на Делфи с возможностью в дальнейшем сделать аналог под Андроид (через апи) Нужен музыкальный плеер который будет - воспроизводить потоковое аудио(Интернет радио) с заданного сервера ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо переделать сайт из nuke в joomla желательно сохранить базу новостей и пользователей. Сайт dzerghinsk.comСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
8 лет назад
Joomla
Отличный заказчик. Были некие проблемы, решили совместным путем. Претензий друг к другу не имеем. Спасибо за заказ.
Ответный отзыв
ВНИМАНИЕ МОШЕННИК!!! Александр взялся за заказ и попросил 100$ предоплату. Я ему перевел деньги через вэбмани. Обещал выполнить заказ за 2 дня!!!!!. В течении месяца он много извинялся мол он переезжает и все такое. Второй месяц он обещал что вот вот покажет работу и если нет то вернет деньги с лихвой. На третий месяц я потребовал деньги вернуть. Фрилансер исчез и не выходит на связь! Будьте бдительны - МОШЕННИК!