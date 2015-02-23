Maxred00

Максим Maxred00

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт для рекламной компании

    Наш профиль Аудио реклама в местах массового скопления людей. Нужен современный красивый и понятный сайт и он же форма приема заказа) Действующий сайт: radio-max.net

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Музыкальный плеер

    Добрый день! Интересует дестопное приложение с возможностью в дальнейшем сделать аналог под Андроид (через апи) Нужен музыкальный плеер который будет  - воспроизводить потоковое аудио(Интернет радио) с заданного сервера - Транслировать M3U ...

    Android
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Медиа проигрыватель

    Добрый вечер Сергей! Интересует приложение на Делфи с возможностью в дальнейшем сделать аналог под Андроид (через апи) Нужен музыкальный плеер который будет  - воспроизводить потоковое аудио(Интернет радио) с заданного сервера  ...

    AndroidDelphi
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
$200
10 баллов
8 лет назад
Joomla передалать из nuke в joomla
Joomla
Отличный заказчик. Были некие проблемы, решили совместным путем. Претензий друг к другу не имеем. Спасибо за заказ.
ВНИМАНИЕ МОШЕННИК!!! Александр взялся за заказ и попросил 100$ предоплату. Я ему перевел деньги через вэбмани. Обещал выполнить заказ за 2 дня!!!!!. В течении месяца он много извинялся мол он переезжает и все такое. Второй месяц он обещал что вот вот покажет работу и если нет то вернет деньги с лихвой. На третий месяц я потребовал деньги вернуть. Фрилансер исчез и не выходит на связь! Будьте бдительны - МОШЕННИК!
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