Основное направление 3d моделирование. Текстурирование.
Уверенная работа в 3D max, ZBrush, Marmoset Toolbag, Adobe Photoshop, Substance Painter, Mari, UVLayout.
Ситуативно с Unreal Engine 4, Unity, Blender, World Machine, Speed Treee, MarvelousDesigner и т.д.
Основная деятельность — игровые проекты.
В основном это проекты с уклоном на реалистичность, пропсы, наземные
объекты, роботизированная техника. Опыт работы с текстурами очень разный, от 10
px/m до 1500px/m.
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