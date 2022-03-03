Основное направление 3d моделирование. Текстурирование.

Уверенная работа в 3D max, ZBrush, Marmoset Toolbag, Adobe Photoshop, Substance Painter, Mari, UVLayout.

Ситуативно с Unreal Engine 4, Unity, Blender, World Machine, Speed Treee, MarvelousDesigner и т.д.

Основная деятельность — игровые проекты.

В основном это проекты с уклоном на реалистичность, пропсы, наземные

объекты, роботизированная техника. Опыт работы с текстурами очень разный, от 10

px/m до 1500px/m.