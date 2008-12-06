Холявин Максим Егорович
Образование: филологическое (журналистика)
Тем, кто нуждается в креативном и к тому же уникальном контенте, - сюда. Эссе, очерки, статьи, литературные и музыкальные обзоры, рецензии, копирайт - все это делается грамотно, стильно, красиво, интересно, и далее по списку.
Материалы портфолио можно почитать по ссылкам ниже:
http://www.vecherka.com.ua/news.php?full=551
http://www.vecherka.com.ua/news.php?full=776
http://www.vecherka.com.ua/news.php?full=790
http://www.vecherka.com.ua/news.php?full=796
(некоторые работы опубликованы под псевдонимом М. Чернец)