Холявин Максим Егорович

Образование: филологическое (журналистика)

Тем, кто нуждается в креативном и к тому же уникальном контенте, - сюда. Эссе, очерки, статьи, литературные и музыкальные обзоры, рецензии, копирайт - все это делается грамотно, стильно, красиво, интересно, и далее по списку.

Материалы портфолио можно почитать по ссылкам ниже:

http://www.vecherka.com.ua/news.php?full=551

http://www.vecherka.com.ua/news.php?full=776

http://www.vecherka.com.ua/news.php?full=790

http://www.vecherka.com.ua/news.php?full=796

(некоторые работы опубликованы под псевдонимом М. Чернец)