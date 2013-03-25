Образование:
Белгородский государственный университет, Белгород
Факультет романо-германской филологии, специальность - "перевод и переводоведение"
Знание языков:
Русский — родной
Английский — свободно владею
Украинский — свободно владею
Французский — свободно владею
Опыт работы:
Декабрь 2012 — Март 2013 (4 месяца)
Строительная техника Manitou (МАНИТУ) (Белгород, www.manitou.ru/) — Строительство/архитектура/недвижимость
Должность - переводчик
Перевод брошюр, каталогов продукции компании, руководства по эксплуатации и технических характеристик. Перевод корреспонденции. Перевод в технической области.
Технические навыки:
Операционные системы: Windows 95/98, XP, 7-8.
Программное обеспечение: Microsoft FrontPage, MS Word, Excel, PowerPoint;
SDL Trados Studio
Ключевые навыки:
Профессиональные знания в области перевода технических и художественных текстов. Навыки: написание, редактирование материалов на английском и французском языках.
Высокая квалификация по письменному переводу деловых писем.