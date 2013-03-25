Делаю упор на качество переводов.

Образование:

Белгородский государственный университет, Белгород

Факультет романо-германской филологии, специальность - "перевод и переводоведение"

Знание языков:

Русский — родной

Английский — свободно владею

Украинский — свободно владею

Французский — свободно владею

Опыт работы:

Декабрь 2012 — Март 2013 (4 месяца)

Строительная техника Manitou (МАНИТУ) (Белгород, www.manitou.ru/) — Строительство/архитектура/недвижимость

Должность - переводчик

Перевод брошюр, каталогов продукции компании, руководства по эксплуатации и технических характеристик. Перевод корреспонденции. Перевод в технической области.

Технические навыки:

Операционные системы: Windows 95/98, XP, 7-8.

Программное обеспечение: Microsoft FrontPage, MS Word, Excel, PowerPoint;

SDL Trados Studio

Ключевые навыки:

Профессиональные знания в области перевода технических и художественных текстов. Навыки: написание, редактирование материалов на английском и французском языках.

Высокая квалификация по письменному переводу деловых писем.