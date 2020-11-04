Maxtattooing

Максим Зубков Maxtattooing

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создаю эффективный и продающий дизайн! 🔥

Работаю быстро, качественно и за адекватные деньги.

Отношусь к срокам очень серьезно, по этому никогда не срываю.

После окончания работы не пропадаю, всегда помогаю по любым вопросам.

Опыт работы: 5 лет.

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■ Здесь вы сможете ознакомиться с уровнем моих работ:

Freelance: https://www.freelance.ru/Maxtattooing

Behance: https://www.behance.net/Maxtattooing

Dribbble: https://dribbble.com/Maxtattooing

■ Как связать со мной:

E-mail: [email protected]

Viber: +380637142999

Telegram: https://t.me/maxtattooing

Instagram: https://www.instagram.com/max.zubkov

ВКонтакте: https://vk.com/maxtattooing

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Способы оплаты:

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