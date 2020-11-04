Создаю эффективный и продающий дизайн! 🔥
Работаю быстро, качественно и за адекватные деньги.
Отношусь к срокам очень серьезно, по этому никогда не срываю.
После окончания работы не пропадаю, всегда помогаю по любым вопросам.
Опыт работы: 5 лет.
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■ Здесь вы сможете ознакомиться с уровнем моих работ:
Freelance: https://www.freelance.ru/Maxtattooing
Behance: https://www.behance.net/Maxtattooing
Dribbble: https://dribbble.com/Maxtattooing
■ Как связать со мной:
E-mail: [email protected]
Viber: +380637142999
Telegram: https://t.me/maxtattooing
Instagram: https://www.instagram.com/max.zubkov
ВКонтакте: https://vk.com/maxtattooing
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