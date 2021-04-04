Maxwell202

Меня зовут Максим. Мне 28 лет.
Я копирайтер. Окончил курсы «Толковый копирайтер».
Умею писать:
• тексты для социальных сетей,
• продающие тексты,
• e-mail-рассылки,
• лендинги,
• сторителлинги,
• чек-листы.
Знаком с основными понятиями маркетинга (целевая аудитория, сегментирование, бренд-чемпион).
Чётко понимаю и погружаюсь в суть воронки продаж.
Своими текстами помогу решить проблемы и боли клиентов, повысить конверсию, тем самым могу стать правой рукой эксперта.
Создавая тексты, не считаю знаки, а акцентирую мысль.
Окончил филологический факультет и магистратуру по специальности «журналистика». Поэтому пишу тексты грамотно.
Связаться со мной:
WhatsApp, Telegram, Viber: +79202974492
e-mail: [email protected]
Вконтакте: https://vk.com/actorthislife
Instagram: @max_mallibu