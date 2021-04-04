Maxwell202

Меня зовут Максим. Мне 28 лет.

Я копирайтер. Окончил курсы «Толковый копирайтер».

Умею писать:

• тексты для социальных сетей,

• продающие тексты,

• e-mail-рассылки,

• лендинги,

• сторителлинги,

• чек-листы.

Знаком с основными понятиями маркетинга (целевая аудитория, сегментирование, бренд-чемпион).

Чётко понимаю и погружаюсь в суть воронки продаж.

Своими текстами помогу решить проблемы и боли клиентов, повысить конверсию, тем самым могу стать правой рукой эксперта.

Создавая тексты, не считаю знаки, а акцентирую мысль.

Окончил филологический факультет и магистратуру по специальности «журналистика». Поэтому пишу тексты грамотно.

Связаться со мной:

WhatsApp, Telegram, Viber: +79202974492

e-mail: [email protected]

Вконтакте: https://vk.com/actorthislife

Instagram: @max_mallibu