Maxwell_Tab

ЦельПолучение опыта.Ответственно отношусь к порученной работе. Имею огромное желание работать и

получать опыт. Имею желание пройти стажировку в Вашей компании. Хочу

развиваться и совершенствоваться.О себеЕсли что-то делаю, то делаю это хорошо. Люблю порядок, когдавещи лежат на своих местах, внимательно отношусь к деталям. Дружелюбна к окружающим людям и открыта ко всему

новому. Позитивно смотрю на жизнь.Личные качестваИсполнительность, коммуникабельность, креативность, чувствостиля, богатое воображение, усидчивость, готовность к работе в интенсивном

режиме, стрессоустойчивость, аккуратность, гибкость, адаптивность,

инициативность, самостоятельность. Образование: МГАСК— Знание ПК на уровне уверенного пользователя— разработка индивидуальных проектов жилых домов.— выполнение планировочных чертежей;— Знание систем автоматизированного проектирования ивизуализации (AutoCad, 3DsMax);