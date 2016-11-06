Maya-fo

Майя Maya-fo

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Уникальный, продающий дизайн сайтов.

Создаю дизайны для сайтов: Landing Page, интернет магазинов, сайтов организаций

Преимущества:

  • уникальный дизайн с учетом всех Ваших пожеланий;
  • разработка дизайна с учетом “usability”, особенностей тематики сайта и возлагаемых на него задач;
  • оперативная обратная связь;
  • работаю без предоплаты!
Как я работаю:

1. Знакомлюсь с ТЗ; 

2. Если ТЗ нет, то высылаю свой Бриф; 

3. Разрабатываю дизайн, при необходимости вношу коррективы;

4. Принимаете работу;

5. Производите оплату;  

6. Высылаю исходники.

Способы оплаты

  • карта VISA "Сбербанк"
  • PayPal
  • WebMoney
  • ЯндексДеньги