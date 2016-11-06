Уникальный, продающий дизайн сайтов.
Создаю дизайны для сайтов: Landing Page, интернет магазинов, сайтов организаций
Преимущества:
- уникальный дизайн с учетом всех Ваших пожеланий;
- разработка дизайна с учетом “usability”, особенностей тематики сайта и возлагаемых на него задач;
- оперативная обратная связь;
- работаю без предоплаты!
1. Знакомлюсь с ТЗ;
2. Если ТЗ нет, то высылаю свой Бриф;
3. Разрабатываю дизайн, при необходимости вношу коррективы;
4. Принимаете работу;
5. Производите оплату;
6. Высылаю исходники.
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