Уникальный, продающий дизайн сайтов.

Создаю дизайны для сайтов: Landing Page, интернет магазинов, сайтов организаций

Преимущества:

уникальный дизайн с учетом всех Ваших пожеланий;

разработка дизайна с учетом “usability”, особенностей тематики сайта и возлагаемых на него задач;

оперативная обратная связь;

работаю без предоплаты!

Как я работаю:

1. Знакомлюсь с ТЗ;

2. Если ТЗ нет, то высылаю свой Бриф;

3. Разрабатываю дизайн, при необходимости вношу коррективы;

4. Принимаете работу;

5. Производите оплату;

6. Высылаю исходники.

Способы оплаты

карта VISA "Сбербанк"

PayPal

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ЯндексДеньги