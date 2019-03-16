Я изучаю (непрофессионально) английский язык более 20 лет, в данный момент уровень знания Intermediate, поэтому могу перевести ваши тексты с английского на русский на многие темы. Естественно могу переводить и с русского на английский, но в данный момент качественно переведу разговорные тематики.

Также я более 10 лет работаю в Photoshop, умею хорошо ретушировать фотографии, изменять фон, работать со слоями и пр. Среди программ Adobe не могу не отметить уверенное пользование Premiere (в основном занимаюсь монтажом свадебных фильмов/клипов).