Озвучиваю тексты, песни к рекламам и саундтреки к сериалам.
Таким как: "Дезал", "Duru" ,"Haribo" Саундтреки к сериалам "Трюкач" 3 серия. "Вечный Отпуск" - " You Got The Love"
Культуролог. Преподаватель по вокалу в школе "Umaker". Профессиональная эстрадно-джазовая певица.
Окончила РГСУ по Культурологии музыкального образования.
РАМ. им. Гнесиных эстрадно-джазовый курс.
Курсы ораторского искусства в центре "Сила Слова" - "Ораторское искусство и эффективное общение".
Так же автор песен.
Озвучка Сериалов:
Саундтреки к сериалу "Трюкач"
http://www.youtube.com/watch?v=dYFlLU2MINE
(минуты: 3:50; 11:00, 16:45)
Саундтрек к сериалу "Вечный Отпуск":
http://www.youtube.com/watch?v=ydJPsiIutfo
Озвучка реклам:
Дезал: http://www.youtube.com/watch?v=5ylUlRYNdPE
Duru: http://www.youtube.com/watch?v=osyIPyiA8ME
HARIBO (в процессе записи)
Дикторство:
Едина Земля (русский) http://www.youtube.com/watch?v=8Z5Biw_9kBg
One Earth (english) http://www.youtube.com/watch?v=8m7Wnyup4B0