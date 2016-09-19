MayaM

Майя MayaM

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Диктор/вокалист

Озвучиваю тексты, песни к рекламам и саундтреки к сериалам.

Таким как: "Дезал", "Duru" ,"Haribo" Саундтреки к сериалам "Трюкач" 3 серия.  "Вечный Отпуск" - " You Got The Love" 

Культуролог. Преподаватель по вокалу в школе "Umaker". Профессиональная эстрадно-джазовая певица.

Окончила РГСУ по Культурологии музыкального образования.

РАМ. им. Гнесиных эстрадно-джазовый курс.

Курсы ораторского искусства в центре "Сила Слова" - "Ораторское искусство и эффективное общение".

Так же автор песен.

                  Озвучка Сериалов:

Саундтреки к сериалу "Трюкач"

http://www.youtube.com/watch?v=dYFlLU2MINE 

(минуты: 3:50; 11:00, 16:45)

Саундтрек к сериалу "Вечный Отпуск":

http://www.youtube.com/watch?v=ydJPsiIutfo 

                    Озвучка реклам: 

Дезал: http://www.youtube.com/watch?v=5ylUlRYNdPE 

Duru: http://www.youtube.com/watch?v=osyIPyiA8ME 

HARIBO (в процессе записи)

                           Дикторство:

Едина Земля (русский) http://www.youtube.com/watch?v=8Z5Biw_9kBg 

One Earth (english) http://www.youtube.com/watch?v=8m7Wnyup4B0 