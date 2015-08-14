выполняю рерайт и копирайт
Качественные копирайты, рерайты и задания на лингвистику, орфографию!
Образование:
-переводчик английского
- психолог
помимо этого:
-художественая школа
- школа дизайна
Профессиональные навыки:
-Знание английского
-совершенный русский
-плюс два государственных языка: румынский и гагаузский
-работа с программами ПК
-хорошая скорость печати
Личные качества:
-ответственность
-оригинальность изложения мысли
-целеустремленность
-желание развиваться
- креатив и только креатив!!!
Темы, по которым могу работать:
- Лингвистика и филология
-Домоводство(хобби)
-Флористика(хобби)
- Дизайн интерьеза, ландшафта(хобби)
- Реклама и информация
- психология
- страноведение
- стихосложение и проза