MayaNik

Майя MayaNik

 
29 летМолдова/Кишинев
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
выполняю рерайт и копирайт

Качественные копирайты, рерайты и задания на лингвистику, орфографию!

Образование:

-переводчик английского 

- психолог

помимо этого:

-художественая школа

- школа дизайна

Профессиональные навыки:

-Знание английского 

-совершенный русский

-плюс два государственных языка: румынский и гагаузский

-работа с программами ПК

-хорошая скорость печати

Личные качества:

-ответственность

-оригинальность изложения мысли

-целеустремленность

-желание развиваться

- креатив и только креатив!!!

Темы, по которым могу работать:

- Лингвистика и филология

-Домоводство(хобби)

-Флористика(хобби)

- Дизайн интерьеза, ландшафта(хобби)

- Реклама и информация

- психология

- страноведение

- стихосложение и проза