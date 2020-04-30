Озвучка, дубляж
Озвучка фильмов и мультфильмов, аудиокниг, озвучка рекламных роликов.
Отучилась и закончила школу теле и радиовещания, изучила все азы и углубилась конкретно в озвучку, могу подстроиться под персонажа, могу подстроить эмоцию в голосе под ситуацию.
Владею английским языком, так же могу записаться на английском.
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Портфолио
- Подводки для радио131 просмотр
- Озвучка рекламы71 просмотр
- Дубляж фильма и мультфильма (отрывок)104 просмотра