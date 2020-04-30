Озвучка, дубляж

Озвучка фильмов и мультфильмов, аудиокниг, озвучка рекламных роликов.

Отучилась и закончила школу теле и радиовещания, изучила все азы и углубилась конкретно в озвучку, могу подстроиться под персонажа, могу подстроить эмоцию в голосе под ситуацию.

Владею английским языком, так же могу записаться на английском.

Обращайтесь, сделаем в лучшем виде)