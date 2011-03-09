Привет Нужно создать два баннера - изображения для небольшого тур. сайта http://vchemodan.ru/ размер обоих: 340х130 пикселей Требования к содержанию: - Баннеры должны быть в стилистике сайта - Привлекать взгляд, но не слишком броскими - Первый баннер должен содержать изображение, по теме ...