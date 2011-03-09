Привет Нужно создать два баннера - изображения для небольшого тур. сайта http://vchemodan.ru/ размер обоих: 340х130 пикселей Требования к содержанию: - Баннеры должны быть в стилистике сайта - Привлекать взгляд, но не слишком броскими - Первый баннер должен содержать изображение, по теме ...
- $20Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Ищу специалиста для продвижения сайта туристической тематики. Предистория. Имеется контент-проект туристической тематики (700-800 уников в в сутки). Постоянно пополняется новым контентом. Большинство посетителей приходят из поисковиков по большому количеству НЧ запросов. Задача. Раскрутить сайт до 3000 - 4000 ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется сверстать в Бутстрапе 2 страницы по макапам. Структура и верстка предельно простая. Главное требование – сайт должен работать и в дестопной и в мобильной версиях браузеров (responsive design). Плюс, требуется сверстать HTML версию письма с ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Ищу ответственного разработчика Ruby on rails который сможет довести проект до конца. Проект представляет собой небольшой тематический туристический портал с элементами соц. сети. Проект бегает на рельсах 2.3.8 с интегрированным плагином comunity engine. Требуется за ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад