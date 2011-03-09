Mazovka

Андрей Mazovka

 
41 годБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Два статических баннера на тур. тематику

    $20

    Привет Нужно создать два баннера - изображения для небольшого тур. сайта http://vchemodan.ru/ размер обоих: 340х130 пикселей Требования к содержанию: - Баннеры должны быть в стилистике сайта - Привлекать взгляд, но не слишком броскими - Первый баннер должен содержать изображение, по теме ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продвижение контент-проекта туристической тематики

    Ищу специалиста для продвижения сайта туристической тематики. Предистория. Имеется контент-проект туристической тематики (700-800 уников в в сутки). Постоянно пополняется новым контентом. Большинство посетителей приходят из поисковиков по большому количеству НЧ запросов. Задача. Раскрутить сайт до 3000 - 4000 ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка небольшого проекта в Bootstrap

    $50

    Требуется сверстать в Бутстрапе 2 страницы по макапам. Структура и верстка предельно простая. Главное требование – сайт должен работать и в дестопной и в мобильной версиях браузеров (responsive design). Плюс, требуется сверстать HTML версию письма с ...

    HTMLBootstrap
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка тематического сайта о туризме на ROR

    $500

    Ищу ответственного разработчика Ruby on rails который сможет довести проект до конца. Проект представляет собой небольшой тематический туристический портал с элементами соц. сети. Проект бегает на рельсах 2.3.8 с интегрированным плагином comunity engine. Требуется за ...

    JavascriptjQueryRuby
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
17 дней назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Два статических баннера на тур. тематику
Отличный заказчик. Четко формулирует тз, быстро отвечает на сообщения, определяет коррективы и не задерживает принятие работы. Сотрудничество с Андреем - вежливое общение и своевременная оплата. Мои рекомендации! И наилучшие пожелания Андрею. Спасибо. ) С уважением, Алла.
Быстрое и качественное исполнение своей работы. Практически с первого раза получилось то, что надо. Потребовались только мелкие корректировки. Спасибо!
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