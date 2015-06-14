Не делайте поспешных выводов смотря на возраст. Я ходил на рисование 7 лет и на курсы комп'ютерной графики 4 года. Хорошо владею фотошопом, ведь все 4 года его и изучал. Мне нравится творить в фотошопе и собираюсь етим заниматься и дальше. Если вам нужна обработка фото или создание какого-нибудь эфекта, илюстрации, логотипа и т.д. и т.п. обращайтесь, всегда рад помочь =)