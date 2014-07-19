Навыки работы с компьютером, ПО

Дружу с железом ПК. Могу определить, что именно вышло из строя, и по возможности исправить. Занимался прошивкой BIOS видеокарт и материнских плат. Увлекаюсь оверклокингом, и поэтому знаком с программным обеспечением для тестирования компонентов ПК на работоспособность и стабильность (memtest86+, occt, 3Dmark, furmark и т.п.). Слежу за мобильным рынком и рынком ПК железа.

Разбираюсь в совместимости ПК железа.

Разбираюсь в настройке роутеров, точек доступа. "DD-WRT и т.п."

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