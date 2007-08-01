McNunakher

Образование:
2002-2007 гг. ПГСХА (Пензенская государственная сельскохозяйственная академия)
Инженерный факультет
Специальность: Автомобили и автомобильное хозяйство
Опыт работы:
10.2010-по настоящее время ОАО ПТПА
Инженер-конструктор
- разработка документации на изготовление изделий несерийного заказа (тяжелая трубопроводная арматура)
- модернизация серийных изделий
- сопровождение изделий в производстве
08.2007-07.2009 ОАО "Радиозавод"
Инженер-конструктор
- проектирование и модернизирование узлов и агрегатов сельхоз. техники.
- разработка конструкторской документации с использованием программных средств.
- поиск поставщиков комплектующих
- сопровождение изделий в производстве и эксплуатации
Профессиональные навыки:
Владение компьютером: КОМПАС-3D, Solid Edge, T-Flex, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003
английский Уровень — базовый