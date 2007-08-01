McNunakher

Максим McNunakher

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Инженер-конструктор с развитым творческим мышлением

Образование:

2002-2007 гг. ПГСХА (Пензенская государственная сельскохозяйственная академия)

Инженерный факультет

Специальность: Автомобили и автомобильное хозяйство

Опыт работы:

10.2010-по настоящее время ОАО ПТПА

Инженер-конструктор

- разработка документации на изготовление изделий несерийного заказа (тяжелая трубопроводная арматура)

- модернизация серийных изделий

- сопровождение изделий в производстве

08.2007-07.2009 ОАО "Радиозавод"

Инженер-конструктор

- проектирование и модернизирование узлов и агрегатов сельхоз. техники.

- разработка конструкторской документации с использованием программных средств.

- поиск поставщиков комплектующих

- сопровождение изделий в производстве и эксплуатации

Профессиональные навыки:

Владение компьютером: КОМПАС-3D, Solid Edge, T-Flex, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003

английский Уровень — базовый