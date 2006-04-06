Перевод текстов практически любой тематики с/на английский язык. Благодаря большому опыту переводческой деятельности и обширной осведомленности в различных областях (в т.ч. реклама и маркетинг, компьютерная техника и ПО, гуманитарные и естественные науки, эзотерика и др.) обеспечивается высокое качество и адекватность перевода в наиболее полном соответствии с конкретными задачами и индивидуальными пожеланиями автора / заказчика. Конфиденциальность гарантируется. В настоящее время сотрудничаю на постоянной основе с рядом крупных компаний, в т.ч.: MASMI Russia, IPSOS Russia, Focus+, In-Depth, Magram Market Research.

Окончательное решение о приёме текста в работу – после ознакомления. Возможно выполнение тестового перевода,

Работа исключительно фриланс, удаленно - с любой точкой мира.

8 евро / 1800 знаков

Резюме см. на сайте mislavsky.narod.ru