Специализация: Ретуширование/Коллажи
Специализация: Ретуширование/Коллажи
Опыт работы: 5 лет
Стоимость часа работы — 200 руб
Стоимость месяца работы — 7000 руб
- Баннер
- Логотип
- Дизайн
- Ретушь
- Цветокоррекция
- Фотомонтаж
- Составление одной фотографии из нескольких
- Замена фона
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия137 просмотров
- Без названия149 просмотров
- Без названия104 просмотра
- Без названия123 просмотра
- Без названия135 просмотров
- Без названия158 просмотров
- Без названия128 просмотров
- Без названия150 просмотров
- Без названия130 просмотров
- Без названия132 просмотра
- Без названия134 просмотра
- Без названия128 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!