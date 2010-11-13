Mc_kira

Алёна Астафьева Mc_kira

 
34 годаРоссия/Орск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Специализация: Ретуширование/Коллажи

Специализация: Ретуширование/Коллажи

Опыт работы: 5 лет

Стоимость часа работы — 200 руб

Стоимость месяца работы — 7000 руб

- Баннер

- Логотип

- Дизайн

- Ретушь

- Цветокоррекция

- Фотомонтаж

- Составление одной фотографии из нескольких

- Замена фона

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Отзывы заказчиков
AlexArt
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$7
10 баллов
13 лет назад
Сделать две рекламных картинки
Отзыв недоступен.
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