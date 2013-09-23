Образование: высшее по специальности Прикладная математика и информатика

Пишу типовые расчеты, рефераты, курсовые и дипломные, а также решаю задачи и тесты

Дисциплины:

Физика (1-2 курс)

Химия (1-2 курс)

Математический анализ

Аналитическая геометрия

Линейная алгебра

Дифференциальные уравнения

Теория функций комплексного переменного

Методы оптимизации

Функциональный анализ

Численные методы

Вариационное исчисление

Теория оптимального управления

Компьютерная математика

Математическое моделирование физических процессов

Интегральные уравнения

Рассмотрю и другие дисциплины