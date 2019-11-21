Графический дизайнер, создание логотипов, фотошоп ..
Опыт фотографом 8 лет. Знания Photoshop/ Сделаю логотип, дизайн визитной карточки, любой печатной продукции.Обработка изображений любой сложности. Создам Обложку на книги.Афиши, реклама, постеры.Ретушь. Реставрация старой фотографии. Удалю фон с изображения. Замена фона. Обработка фото для каталогов. Коллаж и т.д.
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Портфолио
- Замена фона + размер изображения155 просмотров
- Коллаж из рисунков . Стенгазета "Цифры"269 просмотров
- Удаление надписи с фото159 просмотров
- Коррекция цвета140 просмотров