Графический дизайнер, создание логотипов, фотошоп ..

Опыт фотографом 8 лет. Знания Photoshop/ Сделаю логотип, дизайн визитной карточки, любой печатной продукции.Обработка изображений любой сложности. Создам Обложку на книги.Афиши, реклама, постеры.Ретушь. Реставрация старой фотографии. Удалю фон с изображения. Замена фона. Обработка фото для каталогов. Коллаж и т.д.