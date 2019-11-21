MeLenaJob

Елена MeLenaJob

 
41 годБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайнер, создание логотипов, фотошоп ..

Опыт фотографом 8 лет.  Знания Photoshop/ Сделаю логотип, дизайн визитной карточки, любой печатной продукции.Обработка изображений любой сложности. Создам Обложку на книги.Афиши, реклама, постеры.Ретушь. Реставрация старой фотографии. Удалю фон с изображения. Замена фона. Обработка фото для каталогов. Коллаж и т.д.

Photoshop
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