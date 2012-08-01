MeTaJIJIucT

Копирайтер (контент-менеджер)
ОПЫТ работы:
Нотус (интернет-магазин) - notus.com.ua
Контент, сео-копирайтер (помощник сео-отдела)
08.2012 - 06.2014
Обязанности:
1 - контент-менеджер:
- Заполнение и администрирование товаров с предварительной сверкой с другими сайтами;
- Обучение новых сотрудников.
2 - сео-оптимизация:
- Выполнение поручений сео-отдела (написание текстов ссылок для биржи sape.ru, составление семантического ядра, прописывание мета-тегов на категории, описание категорий сео-текстами по ТЗ сео-отдела).
3 - Программный отдел:
- Разработка концепций модулей для сайта, позволяющих дать больше возможностей либо ускорить рабочий процесс.