MeTaJIJIucT

Копирайтер (контент-менеджер)

﻿ОПЫТ работы:

Нотус (интернет-магазин) - notus.com.ua

Контент, сео-копирайтер (помощник сео-отдела)

08.2012 - 06.2014

Обязанности:

1 - контент-менеджер:

- Заполнение и администрирование товаров с предварительной сверкой с другими сайтами;

- Обучение новых сотрудников.

2 - сео-оптимизация:

- Выполнение поручений сео-отдела (написание текстов ссылок для биржи sape.ru, составление семантического ядра, прописывание мета-тегов на категории, описание категорий сео-текстами по ТЗ сео-отдела).

3 - Программный отдел:

- Разработка концепций модулей для сайта, позволяющих дать больше возможностей либо ускорить рабочий процесс.