MebelGrad-34

Трансформируемая мебель и механизмы трансформации оптом и в розницу с доставкой по всей России и в страны СНГ

Кровати﻿ торговой марки "СамаЯ мебель-трансформер"﻿ это

Компактность и многофункциональность:идеально подходит для малогабаритных квартир и студий

Удобство и быстрота использованиямебель легко трансформируется в разные положенияБезопасность и прочность:усиленный каркас толщиной 25 мм и надежный механизм трансформ﻿ации. ﻿Комфорт:дополнительный анатомический эффект способствует правильному и удобному отдыхуЭкологически чистые материалы:ламинированные панели (ЛДСП) Egger (Эггер) пр-ва Австрия класса Е1