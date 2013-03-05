Мебель для дома

Мебельный интернет магазин MebelPodzakaz, который предлагает купить различную мебель для дома (МЯГКУЮ и КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ) в Киеве и других городах Украины от ведущих фабрик - производителей, а также изготовление корпусной мебели по индивидуальным размерам и эскизам. Мы являемся производителями корпусной мебели на заказ и поэтому готовы предложить Вам качественную мебель по очень доступным ценам.

по всем вопросам:

(067) 401-34-74; 332-40-50

1. Производство МЕБЕЛИ по вашим размерам на заказ:

- мебель для детских и подростковых комнат;

- детские кровати;

- кроватки-чердаки;

- двухъярусные кровати;

- кухни;

- шкафы-купе;

- двери-купе для ниш и шкафов;

- прихожие;

- стенки, горки;

2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД к каждому заказчику (индивидуальный дизайн в соответствии с планировкой помещения и

возможностью оформления заказа на дому).

3. БОЛЬШОЙ ВЫБОР предлагаемых материалов и фурнитуры.

4. ДОСТАВКА продукции в УДОБНОЕ для Вас ВРЕМЯ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6. КОНТРОЛЬ качества продукции.

7. КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ изготовления заказов.