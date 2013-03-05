Мебельный интернет магазин MebelPodzakaz, который предлагает купить различную мебель для дома (МЯГКУЮ и КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ) в Киеве и других городах Украины от ведущих фабрик - производителей, а также изготовление корпусной мебели по индивидуальным размерам и эскизам. Мы являемся производителями корпусной мебели на заказ и поэтому готовы предложить Вам качественную мебель по очень доступным ценам.
по всем вопросам:
(067) 401-34-74; 332-40-50
1. Производство МЕБЕЛИ по вашим размерам на заказ:
- мебель для детских и подростковых комнат;
- детские кровати;
- кроватки-чердаки;
- двухъярусные кровати;
- кухни;
- шкафы-купе;
- двери-купе для ниш и шкафов;
- прихожие;
- стенки, горки;
2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД к каждому заказчику (индивидуальный дизайн в соответствии с планировкой помещения и
возможностью оформления заказа на дому).
3. БОЛЬШОЙ ВЫБОР предлагаемых материалов и фурнитуры.
4. ДОСТАВКА продукции в УДОБНОЕ для Вас ВРЕМЯ.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6. КОНТРОЛЬ качества продукции.
7. КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ изготовления заказов.